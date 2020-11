Un tatuador brasileño se implanta colmillos para parecer un orco

Escucha esta nota aquí

Quería parecerse a un orco y, definitivamente, lo logró y hasta fue más allá. Se hace llamar Orc Infernall y es un tatuador brasileño de 41 años que tiene su momento de fama gracias a su última transformación corporal.

Se trata de un par de colmillos que se colocó en la fila inferior de dientes y con los que 'Orc', oriundo de la ciudad brasileña de Iguatemi, estado de Mato Grosso del Sur, quiso parecerse a los monstruos de la mitología celta. Hay que resaltar que estas criaturas son muy diferentes a las de El señor de los anillos, del autor J. R. R. Tolkien.

El personaje comparte en sus redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram 'Orcinfernall' sus trabajos, sus transformaciones y, además, los reportajes que le han realizado más de 15 medios de todo el mundo.

Según varias publicaciones, entre ellas del diario británico Mirror, el experto en tinta tiene el 80 por ciento de su cuerpo estampado con diferentes tatuajes, incluidos sus globos oculares. Además, tiene ocho piercings subdérmicos y la lengua partida en dos.

"Estoy tratando de ser yo mismo, estas son solo mis ideas, mis inspiraciones vienen del corazón", le contó a Mirror.



También reveló que no todo su entorno aprecia su modificación. "A mi mamá no le gusta, mi papá lo tolera y mis amigos lo encuentran extraño", contó.

Sin embargo, comentó que recibe múltiples comentarios positivos en las redes sociales, aunque no faltan los 'haters'. "Me dicen cosas muy buenas que me ayudan a seguir. Hay gente mala también, como en todo el mundo, pero lo que dicen no me afecta", señaló.

"Viví, sé feliz. Viajá. Amá. Hacé lo que querrás. La vida pasa rápido y la muerte es segura", es otro de los mensajes que transmitió 'Orc'.