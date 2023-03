Una extraña curandera de Burkina Faso levanta pasiones

Los casos más visibles son las víctimas de "espíritus malignos", como Fatoumata, una joven que de repente perdió el uso de las piernas.



Está tumbada en el suelo, inerte, y Adja la rocía con agua "bendita" y camina lentamente sobre ella, descalza. Las oraciones del público van ganando intensidad y se mezclan con los gritos de otros "poseídos" que esperan su turno.



Pero no funciona. Fatoumata no se levanta. La paciente siguiente sí que recuperará la sensibilidad en las piernas.



A Adja, la fama le viene de su "transparencia". A los casos desesperados o que están fuera de su alcance, les dice sin rodeos que no puede hacer nada por ellos.



"La reputación de Adja se debe a su integridad", explica Awa Tiendrebeogo. A su padre, el vértigo se le ha curado.



El poder de la curandera, una especie de entidad "espiritual" que dirige su existencia y que no le autoriza libertad alguna, le prohíbe mentir, asegura.



Rodeada de una legión de guardaespaldas, asistentes y biógrafos, Adja mantiene que ha renunciado a la posibilidad de tener una vida normal.



Pero, cuando se aparta de la multitud, vuelve a ser Amsetou Nikiema, una joven espontánea y risueña que apenas ha dejado atrás una infancia traumática.



Atormentada por las visiones que ha tenido desde siempre, Amsetou cuenta que sus familiares, que la trataban de loca y la rechazaban, solían pegarle con una cadena. "Por eso me río todo el tiempo, para poder aliviar a la gente. Como la gente me odiaba durante mi infancia, yo quería que todo el mundo me amara", explica.



A quienes tanto mal le hicieron, les da las gracias: "Gracias a mi familia, gracias a los malos tratos, hoy soy alguien y sé cómo cuidar de los demás. Y si durante tu infancia no sufres, nunca lograrás tener éxito en la vida".