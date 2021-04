Una modelo, la tercera en discordia entre Jennifer López y Álex Rodríguez, según amistades cercanas a la artista

Escucha esta nota aquí

Amistades cercanas a Jennifer López (51) afirman que el verdadero motivo de la separación de la artista y de Álex Rodríguez (47) fueron los reiterados actos de infidelidad del exdeportista. Dicen que él empezó a tener un romance clandestino con la modelo estadounidense Madison LeCroy desde el año pasado, que la diva del Bronx ya lo sospechaba, hasta que se lo confirmó hace dos semanas y de inmediato puso punto final a su relación sentimental de tres años, que incluso tenía planes de boda.

A principios de año la actriz y cantante se trasladó a República Dominica para trabajar en una película, que ya terminaron de filmar y está en proceso de posproducción. Durante su estadía en la isla caribeña sus amistades le informaron que su pareja estaba saliendo con otra mujer, una guapa modelo rubia de 30 años.





Fue ahí cuando la crisis sentimental tuvo su pico más alto. Más aún porque él no la visitaba aduciendo que por motivos de trabajo no podía viajar. Cuando emitieron un comunicado diciendo que no estaban separados, era porque se habían dado una nueva oportunidad. Prometió ser una fiel pareja y fue a visitarla al set de filmación dominicano, cuenta el diario El Periódico.



Al parecer Rodríguez no cumplió su promesa y siguió viendo a la mujer, inclusive se dejaron ver en sitios públicos. Los allegados a J.Lo dicen que el exdeportista siempre fue mujeriego, que esa fama la tiene desde que era jovencito y mucho antes de que conociera a López.





Por su parte Madison LeCroy manifestó que todo ello es falso, que solo son amigos, que nunca han tenido una relación sentimental y que ella tiene novio. Pidió a los medios de comunicación que no la involucren en este asunto en el que no tiene nada que ver.



Jennifer López, una de las artistas más exitosas del momento, considerada un ícono de la belleza femenina, no ha tenido mucha suerte en el amor. Se casó tres veces, la primera vez con el cantante Marc Anthony, luego con el coreógrafo Cris Judd y su último esposo fue el bailarín Ojani Noa. De todos ellos se divorció por motivos de infidelidad.