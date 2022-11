Una mujer tiene 11 hijos de ocho padres distintos y enfrenta las críticas en TikTok

Una joven madre se descargó en TikTok contra los que la critican porque tuvo 11 hijos con ocho padres diferentes . “Lo explicaré una sola vez y no quiero más preguntas”, anunció en su publicación.

Phi es de Memphis, Estados Unidos. Le gusta lucir sus tatuajes y hacer videos de tinte humorístico con sus hijos, pero muchos usuarios de TikTok dicen que es irresponsable por haberse embarazado de tantas personas diferentes y por no tener una relación duradera. Muchos de los hombres que dejan comentarios en sus publicaciones le dicen que nunca se casarían con ella.

“Déjenme explicarles. Si tenés uno y restas uno, te queda cero, pero si tenés ocho y le restas tres, todavía te quedan cinco”, dijo sin dar detalles sobre la paternidad. “Si solo tengo un padre y me abandona o se muere, mis hijos se quedarían sin padre, pero si tengo ocho y tres mueren o me abandonan, todavía me quedan cinco padres”.