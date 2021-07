Varias actrices denuncian a la youtuber mexicana YosStop por bullying

Escucha esta nota aquí

El bullying en todas sus expresiones es reprobable, los alcances que tiene son terribles para quienes lo sufren, una educación emocional en casa y en la escuela es de gran utilidad para evitar esta lamentable práctica que ha llegado también a uno de los espacios más populares de la actualidad: las redes sociales.



La influencer mexicana Yoselin H, mejor conocida como YosStop —privada de su libertad en el penal de Santa Martha Acatitla por el delito de pornografía infantil—, ha sido señalada por varias mujeres que fueron víctimas de su presunto cyberbullying que, de acuerdo con una de las denunciantes, provocó con el suicidio de Mika Lascuráin, una joven transexual.



La actriz Bárbara de Regil se sumó a la petición de ponerle un alto al bullying. La protagonista de Rosario Tijeras aseguró que YosStop habló de ella, de una forma negativa, cuando estuvo involucrada en una polémica con un nutriólogo que analizó su proteína.



De Regil se unió a la petición que previamente hizo la youtuber Caeli de que es necesario dejar de utilizar las redes sociales para atacar a otras personas. "Wow @caeliyt mi apoyo para ti, ¿qué te puedo decir? Yo también estuve en su boca y la pasé muy mal", posteó la actriz a través de sus Insta Stories.



Bárbara expresó que es fundamental dejar los ataques entre usuarios de internet y empezar a fomentar publicaciones que no sean negativas: "Queremos contenido positivo, amoroso, divertido, entretenido y que te enseñe algo nuevo y no que te siembre odio en el corazón y mente.



"No sigamos cuentas que fomenten el odio y el ciberbullying", comentó De Regil, de quien YosStop dijo que era una mujer mentirosa y la señaló por su participación con el partido Verde durante la veda electoral. También aseguró que Bárbara intentó convencerla para promover su proteína, aunque no se concretó.



La encargada de iniciar el movimiento para parar el ciberbullying y que señaló a Yoselin H fue la youtuber Patricia Caeli Santaolalla, mejor conocida como Caeli, quien entre llanto mostró pruebas de todas las ocasiones en las que YosStop la agredió y fomentó el odio entre sus seguidores para que la agredieran.



Tomado de: quien.com