Varios artistas saludan a Charly García por sus 69 años y le dicen: "Gracias por tanta música"

Escucha esta nota aquí

Desde hace siete meses sufrimos la pandemia y todas las malas noticias que de ella se desprenden. Hoy es un día para disfrutar el cumpleaños número 69 del gran Charly García.

El roquero argentino apareció a fines de los años 60 con Sui Generis, desde entonces su carrera avanzó hasta convertirse sus canciones en patrimonio cultural de varias generaciones latinoamericanas.

Rasguña las piedras, Seminare, Yendo de la cama al living, No me dejan salir, Raros peinados nuevos, No voy en tren, De mí, Chipi Chipi y Tu vicio son algunos de esos temas que se convirtieron en referentes de diversas épocas y que reflejan el talento inagotable del genio.



Esta vez no lo pudo festejar, como tiene acostumbrados a sus fans, con sus llegadas en limusinas y rodeado de músicos amigos en una eterna noche.

No obstante, los fanáticos del cantautor argentino lo saludaron por redes sociales y un grupo de artistas armó un emotivo video sorpresa para homenajear a uno de los máximos exponentes del rock en español.

“Gracias por tanta música”, comienza Carlos Vives en el video donde también aparece Juanse, David Lebón, Pedro Aznar, Soledad, Fito Páez, Nahuel Penisi, Miranda y Lali Espósito, entre otros .

El video fue organizado por la discográfica Sony Music que también permitió que cada uno de los artistas haga una pequeña reversión de su canción favorita de Charly.

Allí se destaca Pedro Aznar, improvisando una canción de cumpleaños con la música de No llores por mí Argentina; David Lebón, que canta Seminare; Penisi, con Los dinosaurios y Fito Páez, que hace escuchar Desarma y sangra y finaliza con Cumpleaños feliz.