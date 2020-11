¿Viaja en avión? Siga estas 10 recomendaciones en el aeropuerto

Escucha esta nota aquí

Viajar en avión por cuestiones de trabajo, de vacaciones o familiares vuelve a ser una rutina para muchos. Por lo menos en el continente americano, incluida Bolivia, cada vez se reabren más aeropuertos y la gente los empieza a frecuentar para abordar una nave. De esta forman, estos sitios empiezan a tener afluencia de público.

Y como el coronavirus aún está latente en todas partes, se deben tomar las debidas precauciones para evitarlo en los aeropuertos, donde hay menos posibilidades de contagio por ser lugares amplios y ventilados, donde se pueden evitar las aglomeraciones.

Sin embargo, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de España elaboró una lista de recomendaciones para protegerse.

1. Lavarse las manos con agua y jabón. Es un hábito que elimina el coronavirus y otros gérmenes que se transportan en el cuerpo. Antes de llegar al aeropuerto, durante su permanencia, en el avión y al llegar a destino se debe lavar las manos.



2. Usar barbijo. Se lo debe llevar puesto antes de ingresar al aeropuerto, durante su permanencia en el mismo, en el avión y hasta llegar a destino. Solo se puede quitar la mascarilla para comer o tomar líquido.

3. Distanciamiento social. Se debe evitar contacto directo con otras personas en el aeropuerto y respetar el metro y medio de distancia entre personas en la fila. Al llegar a los mostradores también se debe respetar las distancias establecidas.





4. Sacar los artículos de los bolsillos. Billeteras, llaves, bolígrafos, pañuelo y todo lo que se lleve en la ropa debe ser puesto en una bolsa plástica, para que cuando toque pasar por la revisión de embarque se evite el uso de las cajas.



5. Alimentos en bolsas transparentes. Igualmente, si lleva algunos alimentos, poner todo ello en otra bolsa transparente, por el mismo motivo.

6. Empacar inteligentemente. Llevar lo necesario y en orden, ya que al llegar a destino le pueden pedir abrir el equipaje y mejor es evitar poner sus cosas en los mesones.





7. Documentos listos. Todas las identificaciones y pasaporte deben ir en un sobre de viajero, para que no sea problema de organización mostrarlo a las autoridades.



8. Limpieza en aeropuertos. Aunque las terminales aéreas son desinfectadas constantemente, no se debe colocar nada en el piso, evitar usar las mesas y solo si hay que esperar mucho tiempo ocupar los asientos.

9. No es lugar de paseo. Aunque la mayoría de los aeropuertos tienen galerías comerciales y lugares de entretenimiento, en esta época de pandemia se debe evitar acudir a ellos. Realice todo rápidamente y espere su turno para abordar su avión.

10. Haga caso a los expertos. Si ha estado en contacto con un infectado de Covid-19, no viaje; tómese la temperatura todos los días, siga las normas de bioseguridad, y si bien los aeropuertos son seguros, no permanezca allí mucho tiempo. No hay mejor lugar para evitar un contagio que estar en la casa.