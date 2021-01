Vicente Fernández se disculpa por un video comprometedor

Es uno de los artistas de la música tradicional mexicana más populares​, el último charro de oro que queda vivo, por lo que recibe muchos privilegios a donde va. La gente sigue a Vicente Fernández, escucha sus canciones y lo busca para tomarse fotos. Eso fue lo que sucedió hace tres años, cuando luego de un concierto un grupo de mujeres se le acercó y le pidió una selfie, y él aceptó cordialmente.

Hasta ahí todo iba bien, pero alguien filmó aquella escena y captó un detalle que en ese momento pasaba desapercibido. Al abrazar a una de las jóvenes, el artista desliza su mano y toca ligeramente uno de sus pechos, informa el diario Milenio.

El video se filmó hace tres años, pero recientemente fue subido a las redes sociales y se viralizó. Los comentarios no se hicieron esperar y son variados, desde quienes no le dan importancia y dicen que fue sin querer, hasta los que expresan que 'Chente' es un abusivo, que se aprovecha de ser un hombre mayor y de su fama para tocar a las mujeres.





El cantante mexicano respondió casi de inmediato a la situación, asegurando que no fue intencional, que la jovencita bien podría ser su nieta.



El charro se disculpó con la joven y con todas las mujeres que se hubieran sentido afectadas.

"Me extraña mucho, me lastima, nunca di lugar a chismes, tampoco soy un santo y todos lo saben, pero nunca me vieron", manifestó, frase que en vez de ayudarlo lo perjudicó, porque se lo tomó como que admite que ha tenido deslices.





Consultado sobre una posible acción judicial que podría iniciar la joven afectada, Fernández, que tiene 80 años, expresó que se defenderá con sus abogados y reiteró que fue un accidente.

Sobre la polémica generada, la esposa del cantante, 'Cuca' Abarca de Fernández, dijo que apoya a su esposo, con quien lleva 56 años de casada y tienen cuatro hijos. Dijo que eso les pasa mucho a los famosos, que algunas mujeres se quieren aprovechar de algún error o desliz para sacar provecho económico y mediático.



"Siempre le digo a mis hijos y a mi esposo, tengan cuidado cuando se toman fotos o saludan a ciertas mujeres. No las abracen ni las toquen, porque en ellas puede haber mala intención", manifestó doña 'Cuca'.

De igual manera, los hijos han salido en defensa de su padre y dijeron que creen en él, que ese video solo busca notoriedad y dinero, porque tardaron tres años en denunciarlo.





Se trata del segundo escándalo que protagoniza el artista en menos de un mes. El primero fue porque recurrió a influencias gubernamentales para vacunarse contra el coronavirus, cuando inicialmente tenía que hacerse con el personal de salud, y luego con los adultos mayores.