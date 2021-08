Video: Este fue el último show de Charlie Watts con los Rolling Stones

Escucha esta nota aquí

La increíble y triste noticia de que Charlie Watts ha muerto recién comienza a resonar en todo el mundo. Sus fans sabían que él se iba a perder las próximas fechas de los Rolling Stones en Estados Unidos debido a que se encontraba recuperándose de una cirugía, pero el baterista de 80 años había sobrevivido a algunos problemas de salud en el pasado y verdaderamente parecía que él estaba hecho de acero.



En sus 58 años con los Rolling Stones, él nunca se perdió un concierto. El último show del que participó fue hace poco más de dos años, el 30 de agosto de 2019 en el Hard Rock Stadium de Miami, que originalmente estaba programado para la noche siguiente y la banda decidió adelantar por la llegada del huracán Dorian.







Fue un show standard del No Filter Tour de 2019, con la banda tocando hits clásicos como “Honky Tonk Women”, “Start Me Up” y “Brown Sugar” y otras joyas como “Out of Control”, “Dead Flowers” y “Sweet Virginia”. Y terminó, obvio, con “Satisfaction”. Para ese momento, la lluvia caía a cántaros, pero los Stones le hicieron frente. Watts, claro, lucía imperturbable como siempre.



Ninguna de las personas que estaban esa noche en Miami podría haberse imaginado que ellos estaban siendo testigos del final del capítulo mayor de la historia de los Rolling Stones.