Viuda de Kobe Bryant hace un pedido a los medios antes del aniversario de la muerte de su esposo

El 26 de enero se cumplirá un año del trágico día en el que la leyenda del básquet Kobe Bryant falleció a los 41 años junto a su hija y siete personas más en un accidente de helicóptero. El cinco veces campeón de la NBA viajaba junto a Gianna Bryant, de 13 años; el entrenador de béisbol John Altobelli y su esposa Keri y otras cuatro personas cuando su helicóptero se estrelló contra unas montañas en Calabasas, California.

Al acercarse la fecha que marcó al mundo del deporte y, especialmente, a su familia, Vannesa Bryant, viuda del deportista, recurrió a Instagram para pedir a los medios de comunicación que tengan consideración y sensibilidad con el material que utilizarán al recordar el aniversario de la tragedia.

"Quiero agradecer a todos los que han manejado la cobertura mediática con respeto. Para todos los demás, reconsideren su “noticia” y miren a través de los ojos de sus hijos, padres, cónyuges, hermanos y familiares. Celebren sus vidas, no el día en que las perdieron. En preparación para el 1/26", escribió junto a una fotografía en la que su esposo y su hija, que compartían la pasión por al básquet posan uniformados y con una pelota.



En otra publicación fue más específica solicitando que no utilicen fotografías del accidente. "Queridos medios, sean considerados a la hora de colgar las imágenes. Les pedimos que no pongan fotos del helicóptero destrozado o en el aire, o de la escena del accidente. No queremos verlas. Nuestro año ya ha sido suficientemente traumático. Tienen miles de videos e imágenes que pueden mostrar. Esperamos que respeten nuestras pérdidas", agregó.

Vanessa, que hoy cría sola a sus otras hijas con el exjugador de los Lakers, Natalia, de 17 años; Bianka, de 4; y Capri, de 1, ha tratado de vivir su duelo con positivismo; sin embargo, en los últimos días, la nostalgia es evidente.



"El dolor es un grupo de emociones desordenadas. Un día estás en el momento riendo y al día siguiente no te sientes con ganas de vivir. Hay que encontrar la razón para vivir. Sé que es difícil. Miro a mis hijas y entonces trato de superar ese sentimiento. Por ellas. La muerte está garantizado, pero vivir el resto de tu vida no lo está y por eso hay que encontrar tu razón", reflexionó hace dos días.