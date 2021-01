Vocalista de Kiss, Paul Stanley, estrena banda y disco

Escucha esta nota aquí

No hubo gira mundial de Kiss por la pandemia, pero sí nueva banda, disco y canción de Paul Stanley (69), vocalista y fundador del grupo ícono del rock. El 5 de marzo saldrá a la luz el álbum Now and then, del grupo Soul Station.

En la formación de Soul Station, Stanley no es el único de Kiss, lo acompaña el baterista Eric Singer.

También figuran otros instrumentistas experimentados detallados en su página web; el guitarrista Rafael 'Hoffa' Moreira (Pink, Steven Tyler, Sheryl Crow), el bajista Sean Hurley (John Mayer, Ringo Starr, Annie Lennox) y los tecladistas Alex Alessandroni (Babyface, Toni Braxton, Natalie Cole) y Ely Rise (Macy).

Como voces apuntan a Nelson Beato, Crystal Starr y Laurhan Beato, que se han presentado junto a Stevie Wonder, Smokey Robinson y Whitney Houston, entre otros artistas.



La agrupación rinde tributo a algunos de los artistas y canciones del catálogo clásico de música soul y r&b.

"Todo el propósito de Soul Station es interpretar el soul de Motown y Filadelfia que está en el centro de gran parte de la música de hoy, lamentablemente ahora está hecho por computadoras y ritmos preprogramados y chicos que hacen rimas infantiles sobre la música. No necesitas meterte con Martha y las Vandellas, no necesitas meterte con The Stylistics. Lo que me falta hoy en día es un gran R&B en vivo", expresa Stanley en su web.



Ya es posible escuchar el primer tema de anticipo de este nuevo proyecto musical y discográfico, la canción O-O-H Child, que ya superó las 50 mil reproducciones en YouTube.



Fanáticos del mundo entero se quedaron con las ganas de presenciar en vivo y directo la despedida de una de las bandas íconos del rock tras 47 años de historia. Kiss detuvo la gira The End of the Road World Tour, que recorrería casi una veintena de países, incluido los vecinos Argentina, Brasil y Chile.