Vuelve la máscara de la muerte: liberan el tráiler de la nueva película de Scream

Este martes se estrenó por fin el primer tráiler de Scream, la esperada quinta entrega de la saga de terror homónimo que se estrenó hace 25 años y que llegará a cines mexicanos el próximo 14 de enero.



Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette regresan a esta película en la que también participa la actriz mexicana Melissa Barrera.



Veinticinco años después de que una racha de asesinatos brutales paralizara a la tranquila ciudad de Woodsboro, un nuevo asesino se ha puesto la máscara de Ghostface para acechar a un grupo de adolescentes y resucitar secretos del legado mortal de la ciudad.







Sidney Prescott (Neve Campbell) regresa a su ciudad natal para tratar de descubrir quién ha estado cometiendo estos asesinatos. Para ello, otra vez contará con la ayuda de la reportera Gale Weathers (Courteney Cox) y oficial Dewey Riley (David Arquette).



El tráiler empieza con una escena de la primera película, cuando una chica responde a una llamada de Ghostface, quien le pregunta: "¿Te gustaría jugar un juego, Tara?”. Al abrir la puerta de su casa, el icónico villano le corta el estómago.



Luego vemos a Dewey llamando a Sidney a quien le dice: "Está sucediendo, tres ataques hasta ahora. ¿Tienes un arma?”. Y ella le responde: "Soy Sidney Prescott. Por supuesto que tengo un arma”. Al volver a su ciudad natal, Sidney jura: "No dormiré hasta que él esté enterrado".



Courteney Cox aseguró en entrevista con The Drew Barrymore Show que no se trata de un remake o de un reboot. "Es una nueva franquicia. Es moderna, da miedo, es sencillamente un nuevo Scream. No es un reinicio, no es un remake, es un nuevo lanzamiento. Creo que será fantástico".



