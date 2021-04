'WandaVision' lidera las nominaciones a los Premios MTV Movie & TV

Escucha esta nota aquí

"WandaVision" lidera los nominados a los premios MTV Movie & TV Awards con un total de 5 nominaciones. Muy cerca en las categorías de televisión están "Emily en París" y "The Boys", con 4 nominaciones cada una, y "Bridgerton" y "The Mandalorian", con 3 nominaciones cada una, informó este lunes de The Hollywood Reporter

Por el lado de las películas, "Borat Subsequent Moviefilm" fue la mejor con 3 nominaciones, seguida de "Judas y el Mesías Negro" con 2.

"Judas..." y la secuela de Borat están nominadas a la mejor película junto a "Promising Young Woman", "Soul"y "To All the Boys: Always and Forever".

Mientras tanto, Chadwick Boseman recibió una nominación póstuma a la mejor interpretación en una película por su papel en "La madre del blues". Sus compañeros nominados en esa categoría son Carey Mulligan por "Promising Young Woman", Daniel Kaluuya por "Judas y el Mesías Negro" , Sacha Baron Cohen por "El juicio de los 7 de Chicago" y Zendaya por "Malcolm & Marie". (Todas las categorías son neutrales al género).

En televisión, "Bridgerton", "Emily en París", "The Boys" y "WandaVision" están en la categoría de mejor espectáculo, junto con "Cobra Kai".

Las nominadas a mejor actuación en un programa son Anya Taylor-Joy por "The Queen's Gambit", Elizabeth Olsen por "WandaVision", Elliot Page por "The Umbrella Academy", Emma Corrin por "The Crown" y Michaela Coel por "I May Destroy You"

Los ganadores serán anunciados en una ceremonia que se transmitirá en vivo el 16 de mayo desde el Palladium en Los Ángeles.

Al día siguiente, MTV transmitirá sus premios MTV Movie & TV Awards: Unscripted. Una celebración única, de todo lo relacionado con los reality shows. Exagerada, divertida y completamente fresca, la noche celebrará los momentos más asombrosos, sin reglas y llenos de drama de los reality shows favoritos.

"RuPaul's Drag Race" encabeza a los nominados para esa ceremonia con 4, seguidos por "90 Day Fiancé", "Bling Empire", "Legendary", "Love & Hip Hop: Atlanta", "Nailed It !", "Ridiculousness" y "The Challenge", los que obtuvieron 2 nominaciones cada uno.

En las próximas semanas se anunciarán detalles adicionales sobre los dos programas, incluidos los conductores y presentadores, dijo MTV.

Las categorías de premios neutrales al género son votadas por los fanáticos; la votación comienza este lunes y continúa hasta el 30 de abril en vote.mtv.chttps://www.mtv.com/movie-and-tv-awards/vote/om . Otras categorías incluyen mejor beso, mejor héroe, mejor villano, mejor pelea y actuación más asustada.