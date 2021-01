WhatsApp vs. Telegram vs. Signal, ¿cuáles son las diferencias?

Escucha esta nota aquí

El 8 de febrero las condiciones de uso de WhatsApp cambiarán para todos los usuarios y aceptar los nuevos términos es obligatorio si se quiere seguir utilizando la aplicación.

En declaraciones a la agencia AFP, un portavoz de Facebook, su empresa matriz, dijo que estas condiciones "permitirán compartir información adicional entre WhatsApp y Facebook y otras aplicaciones como Instagram y Messenger, como contactos y datos del perfil, pero no el contenido de los mensajes, que permanecen encriptados".

Ante esta situación, se ha reportado el incremento de descargas en App Store y Google Store de las aplicaciones Signal y Telegram, pero, ¿cuál es la diferencia entre todas?



Signal aparece en escena



Ayer, el sudafricano Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX y el hombre más rico del mundo, recomendó a sus seguidores a través de un tuit que usen Signal debido al cambio en la política de WhatsApp. También la recomendó hace unos meses el consultor tecnológico estadounidense Edward Snowden.

El sitio Computer Hoy destaca otra característica importante de Signal: bloquea la posibilidad de hacer capturas de pantalla y encripta las videollamadas.



Pero, ¿Qué más las diferencia?

El portal especializado en tecnología Xataca realizó unos cuadros para que los usuarios identifiquen de manera práctica las diferencias entre las políticas de privacidad y características de las diferentes apps.

Por ejemplo, con el primero se puede saber qué tipo de datos de los usuarios está recopilando cada aplicación.

Datos que se vinculan a cada cuenta:



WHATSAPP TELEGRAM SIGNAL



Número de teléfono Número de teléfono Número de teléfono



ID de usuario ID de usuario



Contactos Contactos



ID de dispositivo Nombre de tu cuenta



Datos de publicidad



Historial de compras



Ubicación aproximada



Correo electrónico



Interacción del producto



Informes de fallos



Informes de rendimiento



Información de pagos



Atención al cliente



Otro contenido de usuario

En la tabla, destaca la cantidad de datos que vincula WhatsApp a cada cuenta de usuario, lo cual perjudica la privacidad.

Por su parte, Telegram recuerda el nombre de usuario, contactos, teléfono y el identificador. Estos son datos esenciales que sirven para que cuando se inicie sesión en otro dispositivo, sea más fácil identificar y se tenga los datos disponibles.



Mientras tanto, Signal solo recopila el número de teléfono para identificar a sus usuarios, algo que puede repercutir en algunas incomodidades si se cambia de dispositivo.

Opciones esenciales de las apps:



WHATSAPP TELEGRAM SIGNAL



Confirmación de envío Sí Sí Sí



Confirmación de lectura Sí Sí Sí



Indicador de tecleo Sí Sí Sí



Llamadas de voz Sí Sí Sí



Videollamadas Sí Sí Sí



Chats grupales Sí Sí Sí



Enviar fotos y videos Sí Sí Sí



Notas de voz Sí Sí Sí



Notas de video No Sí No



Envío de gifs Sí Sí Sí



Envío de ubicación Sí Sí Sí



Envío de contactos Sí Sí Sí



Envío de archivos Sí Sí Sí



Nube personal No Sí No

Video grupal Sí No Sí



Sistema de stickers Sí Sí No



Acceso a contactos obligatorios Sí No No

Bloqueo de capturas de pantalla No Sí Sí



Cifrado de extremo a extremo Sí Solo en chats secretos Sí



Mensajes temporales Sí Solo en chats secretos Sí



Notificación sin mensajes No No Sí



Bloqueo de app en el celular Sí nativo Sí Sí



Remitente confidencial No No Sí



Bloqueo de registro No No Sí

En esta segunda tabla de Xataka, se puede ver que las tres aplicaciones comparten la mayoría de opciones esenciales, de forma que con todas se puede enviar emojis, fotos, ubicaciones o compartir la ubicación.



No obstante, Signal añade algunas opciones extra, como el poder activar un remitente confidencial para enviar mensajes a desconocidos sin compartir el perfil. Igual, las notificaciones de lectura se pueden desactivar y permite borrar los mensajes a partir de determinado tiempo enviado, como una fecha de caducidad.



Por su parte, WhatsApp cuenta con las ventajas de su sistema de salas para hacer videoconferencias masivas de hasta 50 personas. Además, es la aplicación con mayor cantidad de usuarios, por lo cual es casi esencial para poder comunicarse.