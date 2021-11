Will Smith interpreta al padre de Venus y Serena Williams en "Rey Richard"

Escucha esta nota aquí

La película Rey Richard narra el ascenso de las tenistas Serena y Venus Williams, que pasan de entrenar en canchas de la periferia pobre de Los Ángeles a convertirse en las mayores deportistas de todos los tiempos.



La película podría convertirse en un hito de otro viaje que parecía improbable: el de la estrella de "El Príncipe de Bel-Air", Will Smith, quien tiene posibilidades de ganar su primer Óscar al mejor actor en el papel del padre, entrenador y mánager de las tenistas.



Smith se "enamoró de Richard Williams" hace dos décadas, después de ver cómo el hombre salía en defensa de su hija Venus, que entonces tenía 14 años, en una entrevista con un periodista demasiado insistente.



"La mirada de Venus... esa imagen se grabó a fuego en mi corazón", dijo Smith en conferencia de prensa. "Así es como yo quería que fuera la expresión de mi hija cuando me viera defenderla".



"Quería mostrar al mundo a un padre que protege a su hija de ese modo", dijo Smith, que protagonizó y produjo la película de Warner Bros.



El filme, estrenado el domingo en Los Ángeles durante el AFI Fest, se centra en cómo la inusual y unida familia de los Williams del barrio empobrecido y mayoritariamente negro de Compton forjó su éxito.



Richard Williams, un entrenador autodidacta, escribió un plan de 78 páginas para convertir a Venus y Serena en las mejores jugadoras del mundo incluso antes de que nacieran, tras conocer lo lucrativos que eran los premios.



Venus -cuyos siete títulos de Grand Slam serían eclipsados más tarde por los 23 de Serena- ocupa más tiempo en la pantalla, ya que ella preparó el camino para su hermana menor.



"Me encanta que Venus haya abierto puertas y que su hermana las haya atravesado", dijo Saniyya Sidney, que interpreta a Venus.





Crecer viendo "a chicas que se parecen a mí en un deporte que es predominantemente blanco (...) significa mucho", agregó.



Revolucionarios

La película sigue los esfuerzos de Richard por encontrar un entrenador profesional para sus hijas en los estirados clubes de tenis californianos, y cómo se enfrentó al rechazo, la burla y el racismo.



La familia Williams boicotearía después el prestigioso torneo de tenis de Indian Wells, en California, durante 14 años, tras unos abucheos que Richard tachó de racistas y que Serena comparó más tarde con un "linchamiento de gente refinada".



Serena, cuyo temperamento ha chocado en ocasiones con los funcionarios del deporte, fue vetada de usar una malla ajustada inspirada en la película "Pantera Negra" en el Abierto de Francia en 2018.



"La industria del tenis sigue hasta hoy tratando de vigilar lo creativas que ellas son, tratando de vigilar su genialidad, y no han podido hacerlo", expresó Aunjanue Ellis, que interpreta a su madre y compañera de entrenamiento Oracene.



León

Para Smith, ver a Richard Williams proteger a sus hijas hace tantos años ayudó a moldear su actuación.



"Era como si tuvieran un león. Y ella estaba muy cómoda y muy segura de que su león no iba a permitir que le pasara nada", recuerda.





Mientras que Venus y Serena, además de dos de sus hermanastras, están involucradas en la película, Richard no participó, y el retrato en gran parte positivo de la cinta también insinúa una infidelidad matrimonial.



En un principio, los realizadores planearon hacerle a Smith un maquillaje con efectos especiales para que se pareciera a Williams padre, pero finalmente confiaron en la actuación del dos veces nominado al Óscar para transformar la percepción del público.



Smith es el favorito de las casas de apuestas para ganar el Óscar al mejor actor en febrero, después de haberlo perdido por sus protagónicos en Ali y En busca de la felicidad.



La película se estrenará a principios de diciembre en Latinoamérica.

