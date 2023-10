Will Smith rompe el silencio respecto a las declaraciones de su esposa

La actriz, junto con su esposo de más de dos décadas, Will Smith, h a compartido detalles íntimos sobre la complicada realidad de su matrimonio , revelando que han estado separados desde 2016, pero decidieron no divorciarse.

La respuesta de Will Smith no se hizo esperar, enviando un conmovedor correo electrónico al "New York Times" en el que elogió la resiliencia, inteligencia y compasión de Jada.