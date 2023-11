"World on Fire": Dolly Parton critica a políticos en nueva canción

Esto surge a raíz de las fuertes críticas expresadas por Parton en su canción más reciente, "World on Fire", donde arremete contra la clase política, tanto en los Estados Unidos como en el mundo.

En la pieza, la artista de 77 años canta: "Ahora cómo vamos a vivir en un mundo como este. Políticos codiciosos, presentes y pasados. No reconocerían la verdad ni aunque les mordiera el trasero", señalando su descontento con el panorama político actual.

A pesar de este mensaje y el respaldo de miles de seguidores, Dolly Parton confirmó que no está interesada en incursionar en la política.

En sus propias palabras a Metro, expresó: "No creo que nadie pueda hacer un gran trabajo en eso. Creo que ya hemos tenido suficientes ‘tontos’ en la Casa Blanca. No me interesaría la política. Intento hacer lo mío a través de mis canciones, de la forma en que acepto a la gente y de la forma en que intento marcar la diferencia."