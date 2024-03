¡A cuartos! Murkel Dellien sigue con vida en el Challenger

¡De infarto! Murkel Dellien tuvo que batallar bastante para instalarse en los cuartos de final del ATP Challenger Bolivia, que se desarrolla en Santa Cruz de la Sierra.



El tenista nacional se enfrentó la noche de este jueves al canadiense Liam Draxl, a quien derrotó en tres sets por 6-3, 3-6 y 7-5.



La gente que se dio cita a la cancha central de Las Palmas Country Club, disfrutó de un auténtico partidazo que se extendió por casi tres horas.



Dellien arrancó con pie derecho el duelo y desenvolvió su mejor tenis. El primer servicio fue su mejor aliado y obligó a Draxl a cometer muchos errores no forzados.



Necesito 45 minutos para llevarse la primera manga por 6-3. Todo parecía controlado para el hermano menor de Hugo Dellien, sin embargo en el segundo set, la historia cambió.



Draxl realizó variantes en su juego y apostó por bolas rasas; esto dificultó a Dellien.



El canadiense logró quebrar el saque y no hubo vuelta atrás. En 50 minutos se adueñó del set (6-3) y forzó la tercera y última pista.



Ambos jugadores lucían cansados y presentaron problemas físicos, pero eso no impidió que se entreguen al máximo en cada punto.



El tercer set fue un mano a mano, cada uno logró ganar con su servicio. El quiebre se dio sobre el final; Dellien golpeó en el momento justo y se puso 6-5 arriba.



En el último game, el boliviano estuvo fino ena devolución y dejó sin chances a Draxl; fue el 7-5 que le dio el boleto a cuartos.