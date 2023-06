"¿A la gente le gusta comer tierra?", Medvedev recupera su desamor

El ruso, que en Roma había ganado su primer torneo en esta superficie, cayó 7-6 (7/5), 6-7 (6/8), 2-6, 6-3 y 6-4 en 4h15, pero se fue con la sensación de "haber jugado bien".



Pregunta: ¿Cómo ha visto su partido?



Respuesta: "No voy a verlo otra vez por televisión, pero tengo la impresión de haber jugado bien. No creo que lo haya hecho mal. Si él (Seyboth Wild) continúa a este nivel, estará en el Top-30 a final de año. Le digo bravo y espero que siga, si no voy a preguntarme, '¿por qué contra mí?'. Solo bajó el nivel en un set y lo aproveché. Pienso que es un gran jugador, de hecho ganó el US Open de juniors. Su vida va a cambiar si continúa jugando así cada partido. Pero tiene que hacerlo no solo hoy en la Philippe Chatrier, también en muchos torneos en cualquier parte del mundo y durante todo el año".



P: Acabó su temporada en tierra. ¿Cómo la juzga y qué le parece esta superficie ahora?



R: "Cada vez que termina estoy contento. Hoy la cancha estaba seca, había viento, me encontré la boca llena de tierra a partir del tercer juego del partido. No me gusta. Me pregunto si a la gente le gusta comer tierra, tener tierra en sus mochilas, en sus zapatillas, que hay que tirarlas a la basura tras la temporada de tierra... A mí, no. Estoy contento de que haya terminado, aunque me hubiera gustado seguir más tiempo en París. Pero estoy seguro al 100% de que estoy en la buena vía para jugar en esta superficie. El partido de hoy es una buena prueba".



P: ¿Tiene ganas de volver a la hierba y teme el recibimiento en Wimbledon a los rusos y bielorrusos?



R: "No podemos hacer nada. Si la gente decide ser dura, lo será. Y si son simpáticos, será genial. No es fácil jugar en hierba, no puedo decir que me encante... ¡Pero es sin duda mejor que la tierra batida!".