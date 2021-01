Abierto de Australia: pasó de ronda jugadora que nació con cuatro dedos en cada mano y con tres dedos en cada pie

Escucha esta nota aquí

La tenista británica Francesca 'Fran' Jones, que nació con cuatro dedos en cada mano como consecuencia de una anomalía del desarrollo embrionario, superó la primera ronda de la fase previa del Abierto de Australia, el primero torneo grande en el que sueña poder jugar.

"Mi síndrome es muy raro. Es complicado porque hay numerosos síntomas. Los míos son que tengo tres dedos en el pie derecho, cuatro en el izquierdo y cuatro en cada mano", explicó la joven tenista, de 20 años, en una entrevista publicada en el sitio de la Federación Internacional de Tenis (ITF).

"Los médicos me dijeron que no podría jugar a tenis. Y mi reacción fue: 'Ya que habéis dicho eso, voy a demostrales que están equivocados", añadió con voz determinada.

"Digamos que mi cuerpo no está previsto para ser el de una atleta, pero para mí eso no quiere decir que no pueda llegar a serlo. Hasta un Rolls Royce se construye de la nada", insistió la tenista, clasificada actualmente en el puesto 241 del ránking femenino.

La enfermedad genética que tiene es una forma de ectrodactilia, que se caracteriza por una malformación de las extremidades, y le supone "un gran problema de equilibrio".

"Cuando tienes menos dedos, es más difícil poner peso sobre los pies", explica, precisando que por esta enfermedad tiene más riesgos de lesiones.

Pero también están "las miradas, las preguntas, la simpatía... o al contrario, el odio" que provoca.

Jones ha superado todos estos obstáculos físicos, lo que le ha llevado también a forjarse un fuerte carácter.

Y sus participaciones en Wimbledon (eliminada en la primera ronda de la previa en 2018 y 2019) quedaron grabadas como dos de los momentos más importantes de su vida.

"Escuchar a la gente gritar tu nombre es lo máximo. Sentirse apoyada", destaca.

Tras eliminar a la rumana Monica Niculescu (144 de la WTA, antigua top 30) en primera ronda de la previa del Abierto de Australia, que se disputa en Dubái por las restricciones sanitarias, la británica se enfrentará a la croata Jana Fett (N.209) para seguir soñando con estar por primera vez en su carrera en el cuadro principal de un Grand Slam (del 8 al 21 de febrero).