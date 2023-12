"Agotado" por operaciones, el tenista Kyrgios confiesa que "no querría jugar más"

"Estoy agotado, cansado. He tenido que pasar por tres operaciones", declaró esta semana el jugador en el podcast "On Purpose with Jay Shetty".

"Siempre he querido tener una familia, pero no quiero sufrir", continúa el jugador, que llegó a ocupar el puesto 13 del ranking ATP en 2016.

"Si dependiera sólo de mí, no querría jugar más, para ser sincero. Tengo que continuar, tengo todavía mucho por dar, pero yo, no quiero jugar más", añadió el jugador. "Cuando me levanto, no puedo dar un paso sin tener dolor".