Alcaraz abandona por lesión en la primera ronda del ATP 500 de Rio

El tenista español Carlos Alcaraz, número dos del mundo, se retiró este martes en la primera ronda del torneo ATP 500 de Rio de Janeiro debido a una lesión en el tobillo derecho, sufrida en el inicio del primer game del duelo contra el brasileño Thiago Monteiro (117).



Favorito para revalidar el título que ganó en 2022 en el principal certamen de tenis de Sudamérica, el murciano, de 20 años, abandonó con visibles molestias cuando el partido iba 1-1 y puso más desabor a su convulso arranque de temporada.



Sin embargo, minutos después de su fallido estreno, dio un parte de tranquilidad al asegurar que los fisioterapeutas consideran que la molestia "no es seria", aunque reconoció que estaba sintiendo dolor y que el miércoles se realizará exámenes.



"Hablé con el fisioterapeuta en la cancha y decidimos, juntos, que seguiría para ver si mejoraba. No fue así, así que preferimos tener cuidado y retirarnos por precaución", dijo en rueda de prensa.



El diestro se lastimó en el comienzo del primer game, en la disputa del segundo punto del juego, cuando se desplazó para lanzar un drive.



Su tobillo derecho se torció en la húmeda tierra batida de la cancha principal del Jockey Club, bañada por la lluvia que cayó desde la tarde de este martes sobre la ciudad postal de Brasil.



Las precipitaciones, mal recurrente del certamen, obligaron incluso a postergar durante tres horas el comienzo de la segunda jornada y a aplazar cuatro partidos para el miércoles.



"Esas cosas suceden, aún más en el polvo de ladrillo. No fue un problema de la cancha, me lastimé en un cambio de dirección y eso pasa en este tipo de superficie", agregó.



- Convulso arranque de temporada -