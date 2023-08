Alcaraz avanza a segunda ronda del Abierto de EEUU por retirada de Koepfer

Koepfer, número 75 de la ATP, se dobló violentamente el tobillo izquierdo en el primer juego del partido cuando se disponía a devolver una pelota con un revés.



El alemán recibió un fuerte vendaje en el tobillo y, pese a sus visibles limitaciones físicas, se empeñó en seguir jugando hasta anunciar el abandono cuando Alcaraz vencía por 6-2 y 3-2 tras una hora de partido.



"No es la mejor forma de pasar a otra ronda pero tengo que decir que por mi parte estaba jugando bien", reconoció Alcaraz. "Hay que darle mérito. Ojalá lo pueda volver a encontrar en la pista y se recupere pronto".



Alcaraz, que persigue su tercer trofeo de Grand Slam a sus 20 años, enfrentará en la siguiente ronda al sudafricano Lloyd Harris, número 177 de la ATP.



Harris "es un gran jugador, tengo que estar muy enfocado", le reconoció. "He practicado con él algunas veces y lo conozco un poco pero obviamente va a ser duro".



En su reaparición en Nueva York tras su impactante victoria del año pasado, donde se coronó también como el número uno más joven de la ATP, Alcaraz fue recibido con una enorme ovación por la pista central de Flushing Meadows, la mayor del mundo (23.000 asientos).



Al entrar en la pista "sentí la misma energía del año pasado. Fue un gran inicio de partido", agradeció. "Me sentí muy bien en la pista y ojalá pueda seguir a este nivel".



Alcaraz, que compite en este torneo con una camiseta sin mangas, había visto la noche anterior cómo Novak Djokovic, su gran rival, superaba su debut y se aseguraba desbancarlo de la cima de la ATP al término del torneo.



Aún así, el prodigio español tiene mucho por lo que pelear en Nueva York, donde puede lograr su segundo trofeo grande del año, tras el de Wimbledon, y ser el primero en ganar dos US Open consecutivos desde que Roger Federer encadenó cinco victorias entre 2004 y 2008.



Ningún otro torneo de Grand Slam ha vivido tantos años sin repetir campeón desde el inicio de la Era Open en 1968.



Su primer paso hacia esta gesta terminó de forma apresurada por la lesión de Koepfer, un jugador sin finales de ATP en su expediente y ninguna victora en seis duelos ante top-10 en Grand Slams.



- Alcaraz al micrófono -

Con 40-40 y al servicio en el primer juego, el alemán corrió hacia su derecha para devolver un golpe de Alcaraz y pisó mal con su pie izquierdo doblándose el tobillo.



El alemán alcanzó su asiento entre gestos de dolor y, tras recibir la atención médica, volvió a la pista para dar la cara ante un rival temible.



Alcaraz confirmó el quiebre en el desempate pero Koepfer siguió peleando y logró defender sus dos siguientes servicios hasta acercarse 3-2.



Al mismo tiempo el alemán sostenía diálogos con su equipo, reconociéndoles que no iba a poder jugar hasta el final, y la jueza de silla, a quien le dijo que se negaba a retirarse tan rápido enfrente de 23.000 aficionados.



Alcaraz comenzó a desplegar su catálogo de golpes y sutiles dejadas a las que Koepfer ni trataba de alcanzar, y aceleró hasta cerrar el primer set en 38 minutos.



Para sorpresa del público, el alemán tampoco abandonó entonces y regresó a la cancha para el segundo set, en el que se adelantó 0-1.



El español apretó entonces el ritmo para evitar riesgos y Koepfer arrojó la toalla cuando el público ya había asistido a una hora de juego.



Entrevistado en la pista, un sonriente Alcaraz agradeció el recibimiento del público y se atrevió incluso a tararear la canción "Vagabundo" del cantante colombiano Sebastián Yatra, quien se encontraba en la grada y con el que formó pareja de dobles días atrás en un evento benéfico previo al torneo.