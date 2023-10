Alcaraz causa baja por lesión para el torneo de Basilea

"Por desgracia no podré jugar en Basilea este año. Tengo un problema con la fascia plantar del pie izquierdo y fatiga muscular en la zona lumbar que precisan de tratamiento para poder jugar el resto de temporada", escribió en X (antiguo Twitter) el tenista murciano de 20 años.



Alcaraz, cuyo último partido fue una derrota ante el búlgaro Grigor Dimitrov en octavos de final del Masters 1000 de Shanghái el 11 de octubre, no estará en Basilea, un torneo en el que la temporada pasada alcanzó las semifinales.



Alcaraz, que no precisó la fecha de su regreso a las pistas, podría hacerlo, según algunos medios, para el Masters 1000 de París (30 de octubre-5 de noviembre). Esta temporada mantiene un balance de 63 victorias y 9 derrotas y pugna con el serbio Novak Djokovic por el N.1 del mundo.