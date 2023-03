Alcaraz-Djokovic, el pulso del momento, en espera de un duelo directo

"Para ser el mejor, hay que batir a los mejores", insistió Alcaraz tras haber ganado el domingo el Masters 1000 de Indian Wells, una victoria que le permite ascender a la cumbre de la jerarquía mundial. .. de donde descenderá en beneficio de Djokovic si no conserva su título en Miami en los diez próximos días.

Desde entonces, no solo no se han vuelto a cruzar, sino que entre las lesiones de Alcaraz y las prohibiciones de entrada en lugares para Djokovic, solo han coincidido dos veces en un mismo torneo desde Wimbledon, donde habrían podido encontrarse en cuartos si Jannik Sinner no hubiera eliminado a Alcaraz en octavos.