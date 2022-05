"Alcaraz está mejor que yo", asegura Nadal

Escucha esta nota aquí

El tenista español Rafa Nadal, número cuatro del mundo, aseguró este jueves tras meterse en cuartos del Torneo de Madrid donde tiene a Carlos Alcaraz como potencial rival, que su joven compatriota "está mejor".

"Está mejor que yo ahora sin ninguna duda", afirmó Nadal en rueda de prensa, tras sufrir para ganar a David Goffin 6-3, 5-7, 7-6 (11/9) en octavos.

Alcaraz será el rival del español en cuartos, si logra imponerse al británico Cameron Norrie el jueves en tercera ronda.

"Hay que ser realista, parte con ventaja, pero haré todo lo que pueda para ganar", añadió el manacorí, si finalmente tiene que medirse con Alcaraz, un enfrentamiento con el que sueñan los aficionados españoles.

"Para mí, lo más importante es quién está mejor dentro de tres semanas (en Roland Garros)", afirmó Nadal.

"Es un relevo generacional y es una noticia fantástica que tengamos un jugador como Carlos con esta fuerza y este nivel", elogió Nadal a su eventual rival, que este jueves cumple 19 años.

"Si tuviera 8 o 10 años menos se podría hablar de revalidad, pero no vivo este tipo de rivalidades", dijo Nadal.

"Me va a molestar a nivel tenístico el tiempo que me quede por jugar y luego lo disfrutaré como aficionado", dijo el número cuatro del mundo, que regresó a la competición en el torneo madrileño tras casi dos meses parado por una fisura en las costillas.

Nadal ha ganado sus dos primeros encuentros y encara el próximo pendiente de su forma tras su larga inactividad y su exigente partido de 3 horas y 9 minutos ante Goffin.

"A medio plazo puede ser bueno porque he jugado horas, pero no es tan positivo para este torneo. Hay que ver cómo me levanto mañana (viernes) después de casi dos meses sin jugar", dijo.

"Hay que aceptar que las cosas pueden ser muy difíciles, pero sabíamos como llegábamos", aseguró Nadal.