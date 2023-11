Alcaraz reacciona en el Masters ante Rublev, Medvedev ya está en 'semis'

La derrota en la primera jornada ante el alemán Zverev (7º) por 6-7 (3/7), 6-3 y 6-4 había dejado contra las cuerdas al número 2 mundial, que reaccionó con rabia y sin titubear para imponerse al número 5 del ranking ATP.



"Estoy muy contento por conseguir mi primer triunfo en el Masters, aquí en Turín. Hoy he jugado a un gran nivel, estoy feliz", dijo Alcaraz desde la pista tras su victoria.



"El primer partido fue duro para mí y después de ese partido también fue complicado, pero estoy contento por cómo he podido reaccionar", apuntó.



El tenista español de 20 años no se había enfrentado hasta ahora a Rublev y el partido era por lo tanto una incógnita, especialmente por las dudas existentes ante su actual momento de forma.



Alcaraz no había ganado ningún partido desde el 9 de octubre. En el reciente Masters 1000 de París-Bercy había quedado incluso eliminado en su primer partido en la competición.



Rublev, semifinalista del Masters el año pasado, queda eliminado en esta edición al acumular dos derrotas en dos partidos. Había caído el lunes en la primera jornada ante su compatriota Medvedev (3º).



Alcaraz, campeón este año en Wimbledon, se jugará el viernes la clasificación a semifinales contra Medvedev.



- Nervios sin control -

En el inicio de su duelo, Alcaraz y Rublev tuvieron un primer set muy igualado, en el que ambos se apoyaron en la potencia de sus primeras bolas para conservar sus servicios.



Rublev fue el primero en sufrir un 'break'. Con 5-5 vio quebrado su saque y su rival se apuntó la manga poco después con 7-5.



El ruso se salió psicológicamente del partido en ese momento, con gestos airados de enfado ante cualquier mínimo error. Llegó a golpear su raqueta contra la pista y contra una de sus rodillas.



Alcaraz asistía al espectáculo con gesto serio y concentrado. En el segundo set todo fue mucho más fácil para el español, con un 6-2 tranquilo que le permite conservar esperanzas y evitar una prematura eliminación.



- Por la vía rápida -

En el segundo partido de la jornada, Medvedev se convirtió en el primer tenista en sellar el pase a semifinales.



"Fue un partido muy difícil mentalmente, he perdido partidos como este esta temporada, por lo que estoy contento de ganar esta noche", dijo Medvedev tras batir a Zverev.



Doble vencedor de la prueba (2018 y 2021), el alemán se jugará su futuro en el torneo ante Rublev.



Este miércoles, cerca de ganar la primera manga, Zverev puede lamentar haber desaprovechado la ventaja 4-1 que tuvo en el 'tie-break', antes de cometer varios errores impropios y desperdiciar dos bolas de set. Una sola le sirvió a Medvedev para llevarse la manga ane un rival que había estado mejor desde el principio.



Sólidos con su saque en el segundo set, ambos jugadores se marcaron de cerca hasta el 4-4. Entonces Zverev tuvo bola de break, pero su revés cruzado finalizó en el pasillo. Desconcertado, perdió los nervios, acumuló los errores no forzados y entregó el partido a un Medvedev que controló mejor los emociones.