Alcaraz renuncia al Torneo de Montecarlo por una artritis

El número dos del mundo, Carlos Alcaraz, anunció este martes que no estará en el Torneo de Montecarlo por una diversas molestias.



"Terminé mi partido de semifinales de Miami con molestias. Tras visitar hoy a mi doctor en Murcia y ser evaluado, no voy a poder ir a Montecarlo a comenzar la gira de tierra", afirmó Alcaraz en sus redes sociales.



"Tengo una artritis postraumática en mi mano izquierda y molestias musculares en columna que necesitan de descanso para afrontar todo lo que está por venir", añadió el joven tenista español.



Alcaraz regresó a España tras caer en la semifinal del Torneo de Miami frente al italiano Jannik Sinner, en un partido en el que acabó con calambres



Alcaraz que afirmó sentirse "triste por acabar mi partido de semifinales con molestias", no precisa cuando podría volver a las canchas.



El español, ganador en Indian Wells y Buenos Aires, está previsto para el torneo de Barcelona, que se celebra del 15 al 23 de abril, pero está por ver si podrá llegar.