Alcaraz y Djokovic ante el último paso a la final soñada en el US Open

Menos de dos meses de la épica victoria de Alcaraz ante Djokovic en la final de Wimbledon, ambos avanzan a toda velocidad hacia una nueva colisión en Nueva York, último torneo grande del año.



Alcaraz, en la primera defensa de un trofeo de Grand Slam de su vertiginosa carrera, exhibe una madurez y lectura del juego que le permite correr menos riesgos con su audaz tenis.



La noche del miércoles despachó en tres sets al exnúmero dos mundial Alexander Zverev, su primer rival de entidad, frente a una grada que le empuja para ser el primer campeón en revalidar el título en Flushing Meadows desde Roger Federer en 2008.



A diferencia del año pasado, cuando necesitó de cinco sets para los tres cruces previos a la final, Alcaraz está reservando mucha más energía en su actual recorrido, cediendo solo un set de los 15 disputados.



Pletórico de fuerzas a sus 20 años, el heredero de Rafael Nadal encadena cuatro semifinales de Grand Slam consecutivas y en los momentos importantes del año solo ha podido ser frenado por Djokovic, que le batió en semifinales de Roland Garros y en la final del Masters 1000 de Cincinnati el pasado agosto.



"Jugué contra Novak en Cincinnati, jugué contra Carlos aquí. En nivel de juego son muy, muy similares", describió Zverev el miércoles. "Hay algunas cosas que Novak hace mejor, y otras Carlos. Creo que están en un nivel propio en este momento".



- "A todos se les puede vencer" -

Alcaraz enfrentará en la semifinal del viernes al tercer candidato en liza, Daniil Medvedev, en un duelo entre los dos últimos ganadores en Nueva York.



Junto a Djokovic conforman el primer trío de campeones en semifinales de Flushing Meadows desde 2018, cuando fueron el propio astro serbio, el español Rafael Nadal y el argentino Juan Martín del Potro.



Medvedev, un especialista en pistas rápidas como las de Nueva York, alzó su único título de Grand Slam en este escenario en 2021 rindiendo a Djokovic, al que dejó a las puertas de un histórico pleno de títulos grandes ese año.



En esta edición, el ruso está luciendo el demoledor nivel con el que este año elevó cinco trofeos de ATP, incluidos los Masters 1000 de Miami y Roma.



El único rival que ha evitado una temporada triunfal de Medvedev ha sido el propio Alcaraz, que le ganó en sets corridos en la final de Indian Wells y en la semifinal de Wimbledon.



Tras batir con rotundidad a su amigo Andrey Rublev bajo el asfixiante calor neoyorquino, Medvedev no dudó en cubrir de halagos a su próximo rival pero dejando una rendija para la sorpresa.



"Contra Carlos tu juego tiene que estar a nivel 11 sobre 10", admitió el ruso. "Tiene todos los golpes de este juego pero a todos los jugadores se les puede vencer. Hay gente que ganó a Novak (Djokovic), e incluso a Rafa (Nadal) en arcilla, lo cual es casi imposible. Lo mismo pasa con Carlos".



- Shelton, el semifinalista inesperado -

Junto a los tres primeros sembrados del US Open aparece un cuarto semifinalista que eludió todos los radares, el estadounidense Ben Shelton.



Djokovic vivirá su primera experiencia frente a este explosivo y carismático tenista de Atlanta en un recorrido en el que solo pasó por turbulencias frente a su compatriota Laslo Djere, quien le obligó a remontar dos sets en contra.



A sus 20 años, Shelton es el semifinalista local más joven desde Andy Roddick, el último estadounidense en ganar el torneo en 2003. Con su lugar 47 de la ATP, Shelton quiere seguir también los pasos del australiano Mark Philippoussis, último jugador no sembrado en alcanzar la final.



Hijo y pupilo del exjugador Bryan Shelton, el joven Ben lo fía todo a un prodigioso brazo izquierdo que ha descargado los servicios más rápidos del torneo (240 km/h) con la precisión de sus años como 'quarterback' de football americano.



En su camino por Nueva York pasó por encima de otros dos miembros de la nueva generación estadounidense, Tommy Paul y Frances Tiafoe.



Último jugador local en pie, Shelton tendrá el viernes el apoyo de los 23.000 aficionados de la mayor pista del mundo para tratar de interponerse entre Djokovic y su deseado título 24 de Grand Slam.



"Puedo aportar cosas que no se ven en un partido normal en el circuito", aseguró Shelton. "Trataré de poner algunas cosas sobre la mesa que sean diferentes y espero que disruptivas el viernes".