Alcaraz y Zverev acceden por primera vez a la final en Roland Garros

"El de hoy ha sido uno de los partidos más duros que he jugado. El más duro de los que he disputado en mi todavía corta carrera con Jannik, contra el que espero jugar muchos más", declaró Alcaraz. "Hay momentos en los que tienes que encontrar la alegría en el sufrimiento", sentenció.

Pero tras conseguir la victoria, Alcaraz dijo imaginarse ya con la copa porque "las finales están para ganarlas, no para jugarlas".

A sus 21 años, el domingo puede conquistar por lo tanto su tercer título del Grand Slam, pero no de cualquier Grand Slam, sino de Roland Garros, el grande tradicionalmente más querido para el tenis español y donde Rafa Nadal hizo historia con sus 14 títulos.

"Me estuve moviendo bien durante cuatro horas de partido, así que la cadera ya no me preocupa", señaló, apuntando ya a su siguiente próximo desafío, Wimbledon, donde fue semifinalista el año pasado.