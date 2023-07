"Aún no me creo que haya ganado Wimbledon", dice el tenista Alcaraz antes de Copa Hopman

"Aún no me creo que haya ganado Wimbledon" , confesó este viernes el español Carlos Alcaraz, campeón el domingo con apenas 20 años de su segundo torneo de Grand Slam, y que disputa en Niza la Copa Hopman, competición por equipos mixtos.

"Aún no me creo que haya ganado Wimbledon y derrotado a Novak. Llevará aún varios días para que me lo crea", declaró el prodigio español ante la prensa, cuatro días después de haberse impuesto al serbio Novak Djokovic para ganar su primer Wimbledon, que suma al US Open conquistado el año pasado.