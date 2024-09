Bolivia sucumbe ante Uruguay y pierde la serie en la Copa Davis

La selección uruguaya logró una victoria significativa al vencer a Bolivia en el global por 3-1 en la Copa Davis, sellando así su ascenso a los playoffs del Grupo Mundial I. El triunfo charrúa fue consumado el sábado por Franco Roncadelli, quien derrotó en tres sets a Hugo Dellien con parciales de 2-6, 6-2 y 6-3.



Sin embargo, la serie comenzó el viernes, cuando Hugo Dellien derrotó sin complicaciones a Joaquín Aguilar por un doble 6-2, otorgando el primer punto a Bolivia, que vivió una jornada memorable con una gran afluencia de público en la cancha central de Las Palmas Country Club de Santa Cruz de la Sierra.



En el segundo partido del viernes, el hermano menor de Hugo, Murkel, no pudo seguir los pasos del ‘Tigre’ de Moxos y terminó cayendo 6-3 y 6-3 frente a Franco Roncadelli, en un encuentro marcado por numerosos errores no forzados del tenista nacional.



Así, la serie quedó empatada y todo se trasladó al sábado, donde la jornada se retrasó una hora debido a una fuerte lluvia en la capital cruceña.



A las 17:30 comenzó el dobles, donde la dupla boliviana, conformada por Boris Arias y Federico Zeballos, se enfrentó a Ariel Behar e Ignacio Carou. Arias y Zeballos iniciaron el duelo con mucho ritmo, logrando varios puntos con voleas y golpes ganadores, pero los charrúas reaccionaron y se llevaron el primer set por 6-3.



En la segunda manga, los bolivianos asumieron nuevamente el protagonismo y, impulsados por su público, sellaron un contundente 6-1, forzando el desenlace del match en la tercera y última pista.



Fue aquí donde Ariel Behar jugó un papel fundamental al ser Top-50 en el ranking mundial de dobles. El uruguayo impuso su experiencia y jerarquía para ganar los puntos cruciales y, junto a Carou, sellar el set por 6-3, otorgando el segundo punto en el global a su país.



La tensión era evidente; Bolivia estaba abajo en el marcador y todas las esperanzas estaban puestas en Hugo Dellien, quien debía vencer a Franco Roncadelli para igualar la serie y llevar la definición al quinto encuentro.



Hugo tuvo un arranque demoledor, no le dio opciones a Roncadelli y quebró en los primeros juegos. Rápidamente logró una importante ventaja y aprovechó su golpe de derecha para imponerse 6-2 en el primer set. Parecía que el boliviano tenía el partido bajo control, pues era el jugador con mejor ranking en toda la competencia (107) y tenía claro el juego que debía desarrollar.



Sin embargo, en el segundo set no logró mantener el mismo nivel y fue superado por su rival, quien aprovechó su primer saque y planteó un juego más inteligente, reduciendo los errores no forzados y capitalizando los desaciertos de Dellien. En un abrir y cerrar de ojos, el charrúa devolvió gentilezas y repitió el marcador de Dellien en el primer set, pero esta vez a su favor.



Roncadelli creció emocionalmente y afrontó la manga final con mucha actitud, lo que dificultó la recuperación de Dellien. Roncadelli fue superior y lo demostró en cada uno de los juegos frente a un rival que, a pesar de contar con el aliento del público, no pudo hacer pie y vio cómo el partido se le escapaba de las manos. La efectividad del uruguayo fue determinante para cerrar el partido con un 6-3 y asegurar la victoria para su país, que se quedó con la serie y logró ascender a los playoffs del Grupo Mundial I.



Por su parte, Bolivia se quedó con las manos vacías en casa y perdió la gran oportunidad de escalar a una categoría de la que nunca ha sido parte. Así, la tricolor mantiene su plaza en el Grupo Mundial II, pero deberá enfrentar a un rival del Grupo Mundial III, aún por definir, para determinar si mantiene su lugar o pierde la categoría.



Con este resultado, Uruguay se posiciona de manera favorable en la competición, mientras que Bolivia deberá replantear su estrategia para futuros encuentros. La serie se definió en un ambiente de gran tensión y emoción, reflejando la competitividad entre ambos equipos.