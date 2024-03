Challenger Bolivia: este viernes no habrá acción por las fuertes lluvias

El esperado evento deportivo del ATP Challenger Bolivia se vio interrumpido este viernes debido a las inclemencias del tiempo. Las fuertes lluvias que azotaron Las Palmas Country Club impidieron la continuidad de los partidos programados para la jornada.



El director general del torneo, Rolando Nieva, confirmó la decisión de suspender la actividad deportiva del día debido a las condiciones climáticas desfavorables. "Se determinó suspender la jornada de hoy por las condiciones climáticas. Cayó mucha agua en las canchas y no se las podrá recuperar", señaló Nieva en declaraciones a DIEZ.



Sin embargo, la emoción del torneo no se detiene. Se ha programado la reanudación de los encuentros para el sábado a partir de las 10:00 a.m., comenzando con los cuartos de final.