Challenger Bolivia: Juan Carlos Prado, en busca del boleto a cuartos de final

El duelo se llevará a cabo en la cancha central de Las Palmas Country Club (Santa Cruz de la Sierra), no antes de las 18:30. Prado deberá batallar mucho ante Carabelli, tercer clasificado del cuadro principal y actual número 127 del mundo . Además, que viene de vencer al paraguayo Adolfo Daniel Vallejos en tres sets.

Por su parte, el boliviano, se impuso en primer ronda al argentino Federico Agustín Gómez por 6-4 y 6-0. Prado ha mostrado un juego solvente y mucha eficacia en su primer servicio . Estás armas pueden ser su principal aliado contra Carabelli. A sus 18 años, ‘Joao’ Prado, afronta su primera temporada como profesional. El ex número uno del mundo en la categoría junior, ya ha sumado puntos importantes en el circuito ATP. Actualmente, ocupa la casilla 613 del ranking mundial. Eliminado en dobles Prado perdió el martes en la modalidad de dobles junto a Adolfo Daniel Vallejos (Paraguay). Sus verdugos fueron los argentinos Renzo Olivo y Andrea Collarini, quienes se impusieron 6-2, 4-6 y 10-7.

