David Ferrer es el nuevo capitán de España para Copa Davis

El ex tenista David Ferrer aseguró este lunes estar ilusionado y con ganas de darlo todo para "sumar otra o varias ensaladeras más" , en su presentación como nuevo capitán del equipo español de Copa Davis.

"Serán tres años en los que daré el 100% para que podamos sumar otra o varias Ensaladeras más. Me hace mucha ilusión", afirmó Ferrer, que toma el relevo a Sergi Bruguera y firma hasta 2025.





"He sido jugador y el hecho de tener la confianza de los jugadores ayuda mucho. No hubiese aceptado esta capitanía si los jugadores no hubieran querido", señaló