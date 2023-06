Del calabozo a romperla en Roland Garros: la increíble historia de Tomás Etcheverry

"Me dijeron que me tenían que deportar y entré en pánico. Me trataron bien pero me sentí un delincuente. Ni bien me dejaron en libertad tomé el primer avión y me vine para Argentina. Con la pandemia no es fácil pero encontré uno que de Estambul con escala en Río. En Turquía estuve once horas esperando el vuelo. El tiempo no pasaba más: dormí en el piso y todavía tenía miedo", relató al portal El Día de La Plata.