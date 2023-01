Dellien, un año por delante

Los primeros tres meses, adolorido, estuve entrenando porque mi meta era llegar al US Open; cuando llegué allí sentía mucho dolor y obviamente no estaba apto para competir por lo que la primera decisión que tomé fue parar. La segunda decisión fue tomar los seis meses de pausa para poder ingresar al ranking protegido.

Inicialmente me fui a Uruguay con un especialista, estuve en Argentina con mi equipo de trabajo (kinesiólogos y médicos); todo eso me llevó tres semanas. Luego, cuando vimos que ya habíamos encontrado una especie de método para lograr una recuperación completa, empecé a entrenar con miras a estar un 100%.

Claro. Luego me tomé una mini vacación de 10 días para después hacer otra pretemporada de 7 semanas a full. Una vez completé todo ese proceso me vine para acá (Australia) a cerrar el trabajo a la espera del inicio del torneo.

Me siento al 100%, aunque me queda tiempo para ganar un poco más en lo

que se refiere a flexibilidad y movilidad de la muñeca afectada, porque al haber estado tanto tiempo parado y sin poder utilizarla se pone un poco rígida y perdés un poco de flexibilidad y movilidad. Dolor no tengo, ya no siento nada.