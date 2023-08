Despojado del número uno, Alcaraz inicia su camino en el US Open

Alcaraz, de vuelta al escenario donde alzó su primer título de Grand Slam, cerrará la jornada en Nueva York frente al alemán Dominik Koepfer, 75 de la ATP.



El español no puede evitar la pérdida del número uno mundial al final del torneo, que Djokovic se aseguró con su triunfo del lunes frente a Alexandre Müller, pero aún así tiene mucho por lo que pelear en Flushing Meadows.



A sus 20 años, Alcaraz tratará de sumar un tercer trofeo grande a su vitrina, que cuenta también con el del pasado Wimbledon, donde frustró a Djokovic en la final.



Con una victoria en la final del 10 de septiembre, el prodigio español sería también el primer tenista en revalidar el trofeo del US Open desde Roger Federer, que logró cinco títulos consecutivos entre 2004 y 2008.



Ningún otro torneo de Grand Slam ha vivido tantos años sin repetir campeón desde el inicio de la Era Open en 1968.



Además de Alcaraz, otros dos candidatos saltarán a escena este martes, el ruso Daniil Medvedev y el italiano Jannik Sinner.



Medvedev, campeón en 2021, se verá al mediodía con el veterano tenista húngaro Attila Balazs, sin ranking actual en la ATP.



Feliz de que hayan concluido las temporadas de arcilla y hierba, el ruso afronta uno de sus torneos favoritos con ganas de quitarse la espina de su derrota del año pasado en octavos de final ante Nick Kyrgios.



El joven Sinner vuelve a Nueva York, donde aún se recuerda su épica batalla nocturna con Alcaraz en los pasados cuartos, ostentando por primera vez la condición de campeón de Masters 1000, tras su triunfo este mes en Toronto.



Sexto sembrado, Sinner chocará con el alemán Yannick Hanfmann, número 54 del mundo.



- Argentina, Chile y Colombia en acción -

El programa del martes también depara un buen número de cruces con raquetas suramericanas.



Por Argentina, que el lunes celebró el pase a segunda ronda de los hermanos Juan Manuel y Francisco Cerúndolo, se presentarán Guido Pella (203 de ATP), Tomás Etcheverry (34), Sebastián Báez (32), Facundo Díaz Acosta (94) y Diego Schwartzman (114).



Díaz Acosta será el primer rival del estadounidense John Isner, ganador de 16 títulos de ATP, quien anunció su retirada tras el torneo.



El chileno Nicolás Jarry, ganador de dos torneos este año, chocará con el francés Luca van Assche mientras que el colombiano Daniel Galán debutará ante el británico Daniel Evans.



El tenis cafetero también verá a la joven Camila Osorio afrontar un enorme desafío ante la tunecina Ons Jabeur, la vigente subcampeona.



También en el cuadro femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka, número dos mundial, se estrenará ante la belga Maryna Zanevska.



Sabalenka, semifinalista en 2021 y 2022, persigue no solo su primer título del US Open sino también arrebatarle el liderato de la WTA a la polaca Iga Swiatek.



La sesión nocturna en Flushing Meadows dará la bienvenida a la estadounidense Venus Williams en su participación 24 en el torneo.



La mayor de las hermanas Williams, de 43 años, debutará ante otra tenista belga, Greet Minnen, que tomó el lugar de la española Paula Badosa tras su renuncia por lesión.