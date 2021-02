Djokovic comienza el Abierto de Australia superando con facilidad a Chardy

Escucha esta nota aquí

Novak Djokovic (N.1 mundial) superó con facilidad al francés Jérémy Chardy (61º) por 6-3, 6-3 y 6-2, este lunes en Melbourne en la primera ronda del Abierto de Australia, donde busca su noveno título.

En la próxima ronda el serbio, vigente campeón, se enfrentará al estadounidense Frances Tiafoe (64º).

"Estoy muy contento de estar de regreso y ver público en este estadio. Hace 12 meses que no he visto tanta gente en una pista", dijo Djokovic a los espectadores de la Rod Laver Arena.

Numerosos jugadores mostraron señales de debilidad tras 14 días de cuarentena, impuesta a su llegada a Australia. No Djokovic. Muy sólido y con confianza, no concedió ni una sola de rotura a Chardy.

"Quería comenzar bien el torneo esta noche, en mi pista preferida", añadió el serbio.

Ahora le espera el estadounidense Tiafoe. "Es la primera vez que jugaré contra él, es muy agresivo y tiene mucho futuro", señaló 'Djoko'.

Eliminaron a Kei Nishikori

Pablo Carreño debutó a lo grande en el Abierto de Australia al eliminar a Kei Nishikori, por 7-5, 7-6 (7/4) y 6-2, este lunes en el arranque del primer grande del año, con otro español, Pedro Martínez, derrotando a otro japonés, Yoshihito Nishioka; 6-7 (3/7), 6-1, 6-1 y 6-1.

"Es duro perder porque, honestamente, creo que he hecho uno de los mejores partidos desde 2019. Me he sentido jugando a un nivel bastante alto, pero no ha sido suficiente para ganar a Pablo. Me ha parecido un gran tenis el suyo", declaró Nishikori, actual 42º jugador mundial pero durante muchos años un Top-10, sobre Carreño, 16º de la ATP.

También se clasificaron el austríaco Dominic Thiem (3º), derrotando al kazajo Mijail Kukushkin 7-6 (7/2), 6-2, 6-3, y el alemán Alexander Zverev (N.6), vencedor del estadounidense Marcos Giron 6-7 (8/10), 7-6 (7/4), 6-3, 6-2.

Entre los argentinos, el número 9 mundial Diego Schwartzman batió al sueco Elias Ymer, por 7-6 (7/3), 6-4, 2-6 y 6-2. Peor les fue a Federico Coria, que cayó ante Milos Raonic (6-3, 6-3, 6-2), y a Juan Ignacio Londero, eliminado por Alexandre Muller (4-6, 6-3, 6-0 y 6-3). También se despidieron el español Albert Ramos y el boliviano Hugo Dellien.

La primera jornada dejó como regalo el partido que finalizó más tarde, un duelo a cinco sets entre dos de los jóvenes llamados a llegar lejos. El canadiense Denis Shapovalov (12º mundial ) se impuso al italiano Jannik Sinner (32º) por 3-6, 6-3, 6-2, 4-6 y 6-4, en cuatro horas de combate.

-- Resultados del Abierto de Australia:

- Individual masculino - Primera ronda:

Novak Djokovic (SRB/N.1) derrotó a Jérémy Chardy (FRA) 6-3, 6-1, 6-2

Frances Tiafoe (USA) a Stefano Travaglia (ITA) 7-6 (7/5), 6-2, 6-2

Reilly Opelka (USA) a Yen-Hsun Lu (TPE) 6-3, 7-6 (7/2), 6-3

Taylor Fritz (USA/N.27) a Albert Ramos (ESP) 7-6 (8/6), 3-6, 6-2, 7-6 (8/6)

Stanislas Wawrinka (SUI/N.17) a Pedro Sousa (POR) 6-3, 6-2, 6-4

Márton Fucsovics (HUN) a Marc Polmans (AUS) 4-6, 6-3, 6-1, 6-7 (3/7), 6-3

Corentin Moutet (FRA) a John Millman (AUS) 6-4, 6-7 (4/7), 3-6, 6-2, 6-3

Milos Raonic (CAN/N.14) a Federico Coria (ARG) 6-3, 6-3, 6-2

Emil Ruusuvuori (FIN) a Gael Monfils (FRA/N.10) 3-6, 6-4, 7-5, 3-6, 6-3

Pedro Martínez (ESP) a Yoshihito Nishioka (JPN) 6-7 (3/7), 6-1, 6-1, 6-1

Alexander Bublik (KAZ) a Aljaz Bedene (SLO) 6-4, 7-5, 5-7, 6-4

Dusan Lajovic (SRB/N.23) a Sergiy Stakhovsky (UKR) 5-7, 6-4, 6-3, 5-7, 6-4

Adrian Mannarino (FRA/N.32) a Dennis Novak (AUT) 6-2, 6-4, 7-6 (7/2)

Miomir Kecmanovic (SRB) a Kamil Majchrzak (POL) 6-2, 6-4, 6-3

Maxime Cressy (USA) a Taro Daniel (JPN) 7-6 (7/1), 7-6 (7/3), 6-4

Alexander Zverev (GER/N.6) a Marcos Giron (USA) 6-7 (8/10), 7-6 (7/5), 6-3, 6-2

Dominic Thiem (AUT/N.3) a Mikhail Kukushkin (KAZ) 7-6 (7/2), 6-2, 6-3

Dominik Koepfer (GER) a Hugo Dellien (BOL) 7-5, 6-2, 6-4

Nick Kyrgios (AUS) a Frederico Silva (POR) 6-4, 6-4, 6-4

Ugo Humbert (FRA/N.29) a Yasutaka Uchiyama (JPN) 6-3, 6-4, 6-7 (3/7), 6-3

Grigor Dimitrov (BUL/N.18) a Marin Cilic (CRO) 6-4, 6-2, 7-6 (7/5)

Alex Bolt (AUS) a Norbert Gombos (SVK) 6-2, 6-2, 4-6, 6-3

Jiri Vesely (CZE) a Kimmer Coppejans (BEL) 6-4, 3-6, 6-7 (3/7), 6-3, 6-3

Pablo Carreño-Busta (ESP/N.15) a Kei Nishikori (JPN) 7-5, 7-6 (7/4), 6-2

Denis Shapovalov (CAN/N.11) a Jannik Sinner (ITA) 3-6, 6-3, 6-2, 4-6, 6-4

Bernard Tomic (AUS) a Yuichi Sugita (JPN) 3-6, 6-1, 4-1 y abandono

James Duckworth (AUS) a Damir Džumhur (BIH) 6-3, 6-2, 6-4

Félix Auger-Aliassime (CAN/N.20) a Cedrik-Marcel Stebe (GER) 6-2, 6-4, 6-2

Egor Gerasimov (BLR) a Benoît Paire (FRA/N.25) 6-2, 2-6, 7-6 (7/5), 7-5

Aslan Karatsev (RUS) a Gianluca Mager (ITA) 6-3, 6-3, 6-4

Alexandre Muller (FRA) a Juan Ignacio Londero (ARG) 4-6, 6-3, 6-0, 6-3

Diego Schwartzman (ARG/N.8) a Elias Ymer (SWE) 7-6 (7/3), 6-4, 2-6, 6-2.

Lea también Fútbol Hernán Crespo se va de Defensa y Justicia tras ganar Copa Sudamericana El entrenador argentino, de 45 años, tendría oferta para dirigir la selección chilena, Sao Paulo de Brasil y un equipo de Italia.

​