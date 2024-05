Djokovic considera a Nadal favorito para Roland Garros

Novak Djokovic, vigente campeón de Roland Garros, considera que Rafael Nadal es el favorito para la edición 2024 del Grand Slam parisino (26 de mayo-9 de junio), aunque admitió que este año está más abierto que nunca.



"Cuando hablas sobre Roland Garros y Nadal está ahí, para mí él es siempre el máximo favorito", declaró 'Nole' en Ginebra, aunque la presencia de Nadal en Roland Garros, que ganó catorce veces, aún está en duda debido a los problemas físicos que le acompañan esta temporada.



"Evidentemente es un poco diferente con su nivel de juego. Pero es Roland Garros y es Nadal (...) y con el respeto que se le debe, es normal situarlo como favorito", añadió el serbio, quien matizó que "este año está más abierto".



"Casper Ruud es seguramente uno de los cinco jugadores candidatos a la victoria", prosiguió el número uno del mundo. "También tenemos a Alexander Zverev, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, todos los jugadores que han ganado este año un gran torneo en esa superficie. Y después, quizá yo, si me encuentro bien (...) En Roland Garros, y en todos los Grand Slams, soy un jugador un poco diferente".



Djokovic, con 24 títulos de torneos de Grand Slam en su palmarés, cumplió 37 años el pasado viernes. En lo que va de 2024 no ha ganado ningún título ni alcanzado ninguna final.