Djokovic gana su partido de United Cup, pero sufre de la muñeca

Djokovic abrió la cuenta para los serbios tras superar a Lehecka en tres sets, por 6-1, 6-7 (3/7) y 6-1 en esta competición mixta por equipos que se disputa en Australia.



Tras perder el segundo set en el 'tie-break', Djokovic solicitó asistencia médica por unas molestias en la muñeca derecha.



"No es la primera ni la última vez" que le ocurre, dijo Djokovic después del partido, tratando de quitarle importancia a las molestias.



"A comienzos de temporada, son cosas que pueden pasar. Afortunadamente, he sabido gestionarlo y he encontrado soluciones con la volea para acabar ganando el partido", añadió.



En el segundo partido de individuales, los checos empataron gracias a la victoria de Marketa Vondrousova sobre Olga Danilovic (6-1, 3-6, 6-3) y todo se decidió en el dobles, al que Djokovic renunció por sus problemas en la muñeca.



La dupla formada por Danilovic y Hamad Medkedovic se impusieron finalmente a Miriam Kolodziejová y Roman Jebavý por 4-6, 7-6 (7/2) y 10-8.



En otra de las eliminatorias disputadas este martes, Chile se impuso a Grecia por 2-1, gracias a los puntos sumados por Nicolás Jarry y a la dupla formada por Daniela Seguel y Marcelo Barrios.



La estrella del tenis griego Stefanos Tsitsipas (N.6 del mundo) renunció a disputar su encuentro contra Jarry por problemas físicos en la espalda, aunque sí jugó, y perdió, el dobles mixto.