Djokovic no jugará las Finales ATP por lesión

El serbio Novak Djokovic anunció este martes que no defenderá por lesión su título en las Finales ATP de Turín (norte), torneo que reúne a los ocho mejores tenistas del circuito y en el que sí que estarán tanto el italiano Jannik Sinner como el español Carlos Alcaraz.



"Es un honor clasificarme para las Finales ATP de Turín. Tenía muchas ganas de estar allí, pero por una lesión en curso no estaré disponible la próxima semana", escribió en su Instagram, sin especificar la lesión.



"Pido disculpas a todos los que estaban planeando verme. Les deseo a todos los jugadores un gran torneo. Hasta pronto", añadió.



Djokovic dio por tanto por terminada su temporada al no estar Serbia clasificada para la Copa Davis de Málaga, en la que el español Rafael Nadal se retirará oficialmente del tenis.



'Nole', a sus 37 años, hizo su última aparición en el Six Kings Slam con una victoria ante Nadal en el partido por el tercer y cuarto puesto. En partido oficial no juega desde el Masters 1.000 de Shanghái, donde cedió ante Sinner en la final.



El serbio, que solo ha ganado un título esta temporada, el oro olímpico en París 2024, el único que faltaba en su historial y su gran objetivo del año, sufrió una lesión de menisco en Roland Garros, algo que no le impidió llegar a Wimbledon, donde cayó en la final ante Carlos Alcaraz.