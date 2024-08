Djokovic resiste en el US Open tras abandono de Djere y supera a Federer en victorias

El tenista serbio Novak Djokovic superó la noche del miércoles un áspero cruce de segunda ronda del Abierto de Estados Unidos con la retirada de su compatriota Laslo Djere, superando a Roger Federer en partidos ganados en el Grand Slam de Nueva York.



Djokovic, actual número dos de la ATP, vencía por 6-4, 6-4 y 2-0 cuando Djere (109º) abandonó la pista por problemas físicos en el último partido nocturno en Flushing Meadows.



"No fue como quería, ni cómo quería el público, que alguien se tenga que retirar", dijo Djokovic. "Él es un gran jugador. El segundo set debía haber sido para él pero perderlo le puso una mayor carga".



El gigante serbio atravesó momentos complicados frente a su compatriota, quien ya lo había puesto contra las cuerdas en la tercera ronda del año pasado al obligarle a remontar dos sets en contra.



En esta ocasión Djokovic no se llegó a ver en riesgo pero estuvo 2-4 abajo en el segundo set, cuando tuvo que pedir tratamiento médico por problemas en la zona del estómago y se le vio sofocado por el asfixiante calor bajo el techo de la pista Arthur Ashe.



Djokovic, que persigue su 25º título de Grand Slam, un récord absoluto en el tenis, apretó los dientes y encontró un quiebre clave para darle la vuelta al marcador y apropiarse de la segunda manga con dos horas ya en el reloj.



Fue entonces Djere quien necesitó de atención médica por un problema en el abdomen, que le forzó a abandonar después de los dos primeros juegos del tercer set.



Djokovic, de 37 años, alcanzó los 90 partidos ganados en el US Open rompiendo su empate con Roger Federer y ahora sólo tiene por delante las 98 victorias de Jimmy Connors.



'Nole', además, es el primer tenista masculino en sumar al menos 90 partidos ganados en los cuatro torneos de Grand Slam, con los 94 que registra en el Abierto de Australia, 96 en Roland Garros y 97 en Wimbledon.



Su siguiente rival será el australiano Alexei Popyrin (número 28 mundial), al que derrotó este año en el Abierto de Australia y en Wimbledon. Desde entonces, sin embargo, el juego de Popyirin se fue elevando hasta conquistar este mes su primer Masters 1000 en Canadá.



"Está cada vez más cerca y llamando a la puerta. Ha estado jugando un gran tenis y no hay razón para no creer que puede hacer una gran actuación, y va a ir a por la victoria", auguró Djokovic.



El serbio reconoció que necesita solucionar rápidamente sus problemas con el servicio, después de llegar este miércoles a las ocho doble faltas y sólo un 47% de efectividad en el primer saque.



"Los cruces sólo se van a poner más difíciles a partir de aquí", avanzó. "Lo sé, pero estoy bien. Encontraré mi camino, como lo he hecho muchas veces en mi carrera".