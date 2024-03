Djokovic rompe con su entrenador Ivanisevic

El número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, anunció el final de su relación laboral con el extenista croata Goran Ivanisevic, este miércoles en un mensaje en las redes sociales.



"Goran y yo decidimos dejar de trabajar juntos hace unos días", afirmó Djokovic en un mensaje en Instagram. "Nuestra química en la pista ha tenido altibajos, pero nuestra amistad fue siempre sólida como una roca", aseveró.



Djokovic decidió incorporar a Ivanisevic, campeón de Wimbledon en 2001, a su equipo técnico en 2018. Entonces el serbio seguía entrenado por el esloveno Marian Vajda, su preparador histórico y con el que estuvo hasta principios de 2022.



"Me acuerdo nítidamente del momento en el que invité a Goran a formar parte de mi equipo", afirmó Djokovic.



"Fue en 2018, Marian (Vajda) y yo buscábamos innovar y aportar un poco de magia en el saque a nuestro dúo", explicó. "No solamente logramos una aportación para el saque, sino también muchas risas, disfrute, números uno al final del año, récords batidos y otros doce Grand Slam, además de varias finales, para el contador", añadió.



Sin embargo, Djokovic no está cumpliendo sus expectativas en lo que va de 2024, empezando por su derrota en semifinales del Abierto de Australia contra el futuro campeón, el italiano Jannik Sinner.



El belgradense cayó también en tercera ronda de Indian Wells ante el también italiano Luca Nardi y se declaró baja para Miami.



Con Ivanisevic (ahora 52 años), Djokovic llegó a batir las plusmarcas de número de títulos del Grand Slam en el tenis masculino (24), de títulos en Masters 1000 (40) y de Masters de final de temporada (7).



También vivieron otro momento más difícil, cuando Djokovic fue expulsado de Australia en enero de 2022 por no estar vacunado contra el covid-19.



"Estoy orgulloso de decir, aunque no sé si él lo estará, que además de haber ganado torneos juntos también hemos tenido una batalla paralela en el Parchisi (versión del juego de mesa del parchís). Y ese torneo no se detiene entre nosotros", indicó.