Djokovic-Rublev, en sesión nocturna el miércoles en el Open de Australia

El partido de cuartos de final entre Novak Djokovic y Andrey Rublev fue programado el miércoles en sesión nocturna en la Rod Laver Arena, en la décima jornada del Open de Australia, que determinará los cuatro últimos semifinalistas, entre hombres y mujeres.



-- Programa de los principales partidos de la décima jornada, el miércoles (en horario boliviano):



Rod Laver Arena (a partir de 20:00)

Karolina Pliskova (CZE/30) - Magda Linette (POL)



(No antes de las 22:00) Aryna Sabalenka (BLR/5) - Donna Vekic (CRO)



(No antes de las 23:30) Ben Shelton (USA) - Tommy Paul (USA)



(No antes de las 2:00) Andrey Rublev (RUS/5) - Novak Djokovic (SRB/4)



Kia Arena (a partir de las 22:00)

Andreas Mies/John Peers (GER-AUS/14) - Marcel Granollers/Horacio Zeballos (ESP-ARG/8).