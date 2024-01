Djokovic se lleva un buen susto ante Popyrin, pero sella el pase a tercera ronda en Australia

En esa tercera manga, con 5-4 abajo en el marcador y servicio, Djokovic se encontró con 40-0 en contra frente a un Popyrin lanzado y que volvió a tener otra pelota de quiebre poco después.



"He tenido la suerte de superarlo con mi juego. Fue mejor en el segundo y el tercer set. La dinámica se invirtió en el 'tie-break'", admitió tras el partido Djokovic.



En ese 'tie-break', el serbio de 36 años se puso en ventaja desde el inicio y no la desaprovechó.



"No he jugado mi mejor tenis, sigo buscando mi mejor estado de forma", añadió a pie de pista un Djokovic que ha tenido problemas en una muñeca en este inicio de temporada.



Ya en primera ronda, Djokovic ya sufrió para vencer en cuatro horas al joven croata Dino Prizmic y tras el partido admitió sentirse "un poco mal" desde unos días antes.



Djokovic se enfrentará por un puesto en octavos de final contra el argentino Tomás Martín Etcheverry (N.32).