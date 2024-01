Djokovic se muestra confiado para el Abierto de Australia pese a molestias en la muñeca

El número 1 del mundo Novak Djokovic, eliminado con Serbia de la United Cup el miércoles en Perth (Australia), jugó lastrado por dolores en la muñeca derecha, algo que sin embargo no le preocupa de cara al Abierto de Australia.



Derrotado por el australiano Alex de Miñaur, 12ª en la ATP, en cuartos de final de ese torneo mixto por equipos (6-4, 6-4), Djokovic hizo llamar en dos ocasiones a los servicios médicos durante el partido.



Con el primer Grand Slam del año dando inicio en menos de dos semanas (14 al 28 de enero), los aficionados se muestran expectantes ante el estado de forma con el que el serbio afrontará el torneo australiano.



"Creo que tengo el tiempo suficiente para recuperarme como es preciso de cara al Abierto de Australia, y ahora eso es lo más importante", tranquilizó tras su derrota, la primera sufrida en Australia desde el 22 de enero de 2018 en octavos en Melbourne ante el coreano Hyeon Chung.



Sus molestias en la muñeca ya habían obligado al serbio de 36 años a renunciar la víspera al duelo de dobles mixto ante la República Checa, en el primer partido de la fase de grupos.



Durante su partido ante De Miñaur, 'Nole' se vio envuelto en una nueva polémica al no tener derecho, según el reglamento, para solicitar los servicios médicos del torneo ya que la víspera ya había sido tratado por el mismo motivo.



"Así que eso quiere decir que si va a peor al día siguiente, ¿ustedes no lo tratan porque había aparecido ayer? Dije que había mejorado antes del partido, y cuando comencé a jugar, pero cuanto más jugaba se ponía peor", contó 'Djoko' sobre su conversación con el médico.