Djokovic se toma vibrante revancha ante Rune y avanza a 'semis' en París

Djokovic jugará el sábado por un puesto en la final con el vencedor del último duelo de cuartos, que disputan el australiano Alex de Miñaur (13º) y el ruso Andrey Rublev (5º).



Por el otro lado del cuadro se enfrentarán en 'semis' el búlgaro Grigor Dimitrov (17º) y el griego Stefanos Tsitsipas (6º).



En un choque generacional, el partido de gala del viernes en el Accor Arena se fue a las dos horas y 54 minutos, puro espectáculo para el viernes noche de la capital francesa.



Rune, de 20 años, comparecía como invicto en el torneo, tras surfear su primera participación el año pasado eliminando de manera consecutiva a cinco jugadores del Top-10, con la guinda de remontar un set abajo ante Djokovic en la final.



Renqueante en la víspera debido a un virus estomacal ante el neerlandés Tallon Griekspoor (23º), contra el que se dejó un set, el serbio no dio síntomas de fatiga frente a Rune, ofreciendo una lección de sobriedad, pura consistencia ante el tenis brillante pero más anárquico del danés.



A sus 36 espléndidos años Djokovic, ganador de tres Grand Slams este curso -Australia, Roland Garros y US Open-, busca en la pista cubierta a orillas del Sena ampliar su récord de seis títulos en el último Masters 1000 de la temporada ATP.



"El partido se pareció al del año pasado, con altos y bajos. Normalmente juego bien en los 'tie-breaks', pero hoy fue uno de los peores de mi carrera. Mantuve la calma y al final me salió bien", dijo 'Djoko'.



- Fallón en el 'tie-break' -

Tras una primera manga con ambos jugadores ciñéndose al guion, sin bolas de rotura hasta que Djokovic selló el set a la primera que tuvo, la diversión comenzó en la segunda.



El partido se revolvió, se intercambiaron 'breaks' con golpes que levantaron a los 15.000 espectadores.



En el 'tie-break', el terreno en el que Djokovic es implacable, esta vez estuvo fallón, dejando que Rune, que había salvado antes una bola de partido, se llevara el premio.



El danés había iniciado la remontada, como en la final de hace un año, cuando sorprendió al planeta tenis con una semana en Bercy impecable para un jugador casi adolescente.



Como acostumbra en situaciones similares, tras perder el 'tie-break' Djokovic se fue unos minutos a los vestuarios, entre irónicas sonrisas de respuesta a los pitos y abucheos que recibía de la grada.



Le sentó bien la pausa, llevando de nuevo el duelo a su terreno en la manga definitiva, con una rotura rápida que ya no fue capaz de ser contrarrestada por un Rune que a pesar de perder defendió su corona con honores.