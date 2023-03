Djokovic será baja en Miami por no vacunarse contra el coronavirus

Tras perderse el Masters 1000 de Indian Wells, el astro serbio Novak Djokovic causará baja también en el Abierto de Miami de tenis al no ser aceptada su solicitud de ingresar a Estados Unidos sin estar vacunado del coronavirus, confirmaron este sábado los organizadores.



El director del Masters 1000 de Miami, James Blake, informó que el permiso especial solicitado por el número uno mundial no fue concedido pese al apoyo de los responsables del torneo.



"Hicimos todo lo que pudimos. Intentamos hablar con el gobierno, pero no está en nuestras manos", dijo el responsable del torneo de Miami, que arranca el próximo miércoles.



Djokovic, seis veces campeón de este Masters 1000, ya había tratado infructuosamente de ser autorizado a viajar a Indian Wells, torneo que ha ganado cinco veces y que concluye con las finales del domingo.



La solicitud de Djokovic a las autoridades estadounidenses llegó a recibir el apoyo público del US Open, el torneo de Grand Slam que se organiza en este país, y de la asociación de tenis nacional.



"Intentamos que Novak Djokovic obtuviera una exención, pero no fue posible", recalcó Blake. "Hemos agotado todas las opciones que conocemos y que podemos manejar. Esperemos que Novak vuelva el año que viene".



El domingo, Djokovic puede perder el número uno de la ATP en caso de que el español Carlos Alcaraz alce el título de Indian Wells.



El rechazo de Djokovic a vacunarse ya le ha dejado fuera de importantes torneos en los últimos años e incluso provocó su deportación por las autoridades australianas cuando intentó competir en el Abierto de Australia a principios de 2022.



Djokovic, que en 2022 tampoco pudo jugar el US Open, tuvo un regreso triunfal a Australia este año sumando su 22º título de Grand Slam, con el que igualó el récord del español Rafael Nadal.



Estados Unidos sigue sin permitir la entrada al país a los viajeros internacionales no vacunados y la Administración de Seguridad en el Transporte avanzó que esta medida no se modificará al menos hasta mediados de abril.