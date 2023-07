Djokovic supera a Cachín en su primer obstáculo hacia el 24 Grand Slam

Y Djokovi c tardó poco en cerrar el partido, pese a que Cachín ofreció resistencia en el tercer set.

"El primer partido (en hierba) siempre es un poco arriesgado, porque no he disputado torneos de preparación y el pasto es una superficie completamente diferente de la tierra batida en términos de estilo de juego, de táctica, y eso demanda un poco de tiempo de adaptación", añadió.

"He logrado hacerlo en los últimos años y no hay razón para pensar que no podré volver a hacerlo, pero voy partido a partido, esperando que mi nivel aumente progresivamente".